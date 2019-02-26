تأهل 3 لاعبين مصريين إلى ربع نهائى بطولة العالم للاسكواش

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حسم 3 نجوم مصريين بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائى من بطولة العالم للاسكواش المقامة حاليًا في أمريكا.
وتغلب بطل العالم محمد الشوربجى على بطل هونج كونج ليو أو 3-0، كما تأهل المصنف الثالث عالميًّا طارق مؤمن إلى الدور ذاته
وأخيرًا تمكن بطل العالم مروان الشوربجى من الفوز على الاسترالي ريان كوسكيلى 3-1.
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