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مدرب بتروجت: لا بديل عن الفوز في المباريات المقبلة

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محمد عودة مدرب بتروجت
كتب- صبري حافظ:

أكد محمد عودة المدير الفني لبتروجت أن لقاء الداخلية كان في غاية الصعوبة نظرًا لحاجة كل فريق للنقاط الثلاثة مشيرا إلى أن

الفوز على الداخلية بمثابة 6 نقاط لتقارب موقع الفريقين بجدول الدوري.

وقال عودة: أكدت للاعبين أن

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لقاءات الدوري المقبلة مباريات كؤوس حيث نرفع شعار الفوز في كل لقاء بحثًا عن موقع جيد بجدول الدوري وليس فقط البقاء في الممتاز بما يتناسب مع إمكانيات فريق بحجم بتروجت.

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