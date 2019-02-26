مدرب بتروجت: لا بديل عن الفوز في المباريات المقبلة

محمد عودة مدرب بتروجت

كتب- صبري حافظ:

أكد محمد عودة المدير الفني لبتروجت أن لقاء الداخلية كان في غاية الصعوبة نظرًا لحاجة كل فريق للنقاط الثلاثة مشيرا إلى أن

الفوز على الداخلية بمثابة 6 نقاط لتقارب موقع الفريقين بجدول الدوري.

وقال عودة: أكدت للاعبين أن

لقاءات الدوري المقبلة مباريات كؤوس حيث نرفع شعار الفوز في كل لقاء بحثًا عن موقع جيد بجدول الدوري وليس فقط البقاء في الممتاز بما يتناسب مع إمكانيات فريق بحجم بتروجت.