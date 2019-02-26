بتروجت يرفع شعار لا وقت للراحة قبل لقاء الجونة

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بتروجتو الجونةكتب- صبري حافظ:
يستأنف فريق بتروجت تدريباته غدا " الأربعاء" استعدادا للقاء الجونة بعد غد" الخميس" بملعب الجونة في الجولة الـ25 للدوريالممتاز.
كان محمد عودة المدير الفني لبتروجت قد رفض الراحة بعد لقاء الداخلية نظرا
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