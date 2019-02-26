بتروجت يرفع شعار لا وقت للراحة قبل لقاء الجونة

بتروجتو الجونة كتب- صبري حافظ: يستأنف فريق بتروجت تدريباته غدا " الأربعاء" استعدادا للقاء الجونة بعد غد" الخميس" بملعب الجونة في الجولة الـ25 للدوري الممتاز. الممتاز. كان محمد عودة المدير الفني لبتروجت قد رفض الراحة بعد لقاء الداخلية نظرا لعدم وجود مساحة زمنية بين لقاءي الداخلية والجونة. وتأكد غياب حمادة طلبة مدافع بتروجت عن لقاء الغد نظرا لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة الداخلية .

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