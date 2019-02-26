سولاري يكشف حقيقة تخوفه من ميسي

كتبت: سارة جاب الله

تقام مساء غدٍ الأربعاء مباراة الكلاسيكو التي تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن منافسات آياب نصف نهائي كأس أسبانيا علي ملعب سانتياجو برنابيو في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتحدث الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل قليل قائلًا :" هل ليونيل ميسي يخيفك؟ في عالم كرة القدم

لايوجد لاعب يمكن القيام بذلك، والمجموعة الذي امتلكهم في الفريق سيطروا على بطولة دوري أبطال أوروبا أكثر من 1000 يوم".

وعن السؤال بشأن حديثه مع لاعب الفريق جاريث بيل ماذا رد قائلًا :" هذا شيء خاص يبقى فقط بيننا في غرفة تبديل الملابس وتحدثنا بالفعل مع

غاريث بيل والآن يجب علينا التركيز على مباراة يوم غدٍ، أرى بيل وجميع اللاعبين في الفريق مركزين على الفوز يوم غدٍ".

واختتم سولاري حديثة قائلًا: " أي مباراة تلعب في أسبانيا تجعل هذه الدولة دوماً في المقدمة في عالم كرة القدم

، مما يجعلها دولة رائعة جدّاً جدّاً في هذه الرياضة ".

جدير بالذكر انتهت مباراة الذهاب بين ريال مدريد وبرشلونة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما.