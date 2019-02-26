تقام مساء غدٍ الأربعاء مباراة الكلاسيكو التي تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن منافسات آياب نصف نهائي كأس أسبانيا علي ملعب سانتياجو برنابيو في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
وتحدث الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل قليل قائلًا :" هل ليونيل ميسي يخيفك؟ في عالم كرة القدملايوجد لاعب يمكن القيام بذلك، والمجموعة الذي امتلكهم في الفريق سيطروا على بطولة دوري أبطال أوروبا أكثر من 1000 يوم".
وعن السؤال بشأن حديثه مع لاعب الفريق جاريث بيل ماذا رد قائلًا :" هذا شيء خاص يبقى فقط بيننا في غرفة تبديل الملابس وتحدثنا بالفعل مع
واختتم سولاري حديثة قائلًا: " أي مباراة تلعب في أسبانيا تجعل هذه الدولة دوماً في المقدمة في عالم كرة القدم، مما يجعلها دولة رائعة جدّاً جدّاً في هذه الرياضة".
جدير بالذكر انتهت مباراة الذهاب بين ريال مدريد وبرشلونة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما.
كانت هذه تفاصيل خبر سولاري يكشف حقيقة تخوفه من ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.