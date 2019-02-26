رئيس اللجنة الأولمبية: وزارة الرياضة لن تصدر قرارًا بمنع المعسكرات خارج مصر

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

أكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، أن دعم وزارة الرياضة للاتحادات من أجل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وصل منذ يومين وسيتم الصرف للجميع يوم الخميس المقبل.

ونفى "حطب" أن وزير الرياضة قد أصدر قرارا بمنع المعسكرات لجميع الاتحادات خارج مصر، وعلى الجميع الدخول في معسكر بالمركز الأوليمبي، مؤكدا أن الخماسي الحديث خاض

معسكرا في إيطاليا مطلع شهر يناير الماضي.

جاء ذلك خلال تصريحاته الصحفية بالمؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل كأس العالم للخماسي الحديث، والمقرر اقامتها بنادي "بلاتينيوم" خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 3 مارس المقبل.