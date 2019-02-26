رياضة | إسلام جابر لـ"الخليج 365 الرياضي ": أفتخر بوجودي بالمنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسلام جابر لـ"الخليج 365 الرياضي ": أفتخر بوجودي بالمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، عن سعادته البالغة بانضمامه لمعسكر المنتخب الوطني الأول، خلال مارس المقبل.

وقال جابر في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 الرياضي" "اجعلني أبلغك بما أشعر به حاليًا، أفتخر بوجودي هنا للمرة الثالثة، وأتمنى أن أكون دائمًا متواجد لتمثيل بلادي بالمناسبات الدولية".