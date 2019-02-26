رياضة | كابوريا يشيد بشباب الوحدة السعودي بعد فوزهم الساحق على الرائد بالقصيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كابوريا يشيد بشباب الوحدة السعودي بعد فوزهم الساحق على الرائد بالقصيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد سيد كابوريا مدرب شباب نادي الوحده السعودي لكرة القدم بالمجهودات التي بذلها لاعبو الفريق خلال الفترة الأخيرة والتي اظهرت تفوقهم وحبهم لناديهم وتماسكهم بعضهم البعض خاصة في مواجهة نادي الرائد وفوزهم الساحق على الرائد بنتيجة 3/1 بمدينة القصيم.

وأحرز أهداف نادي الوحده كل من اللاعبين المتميزين الأبطال حيث حقق الهدف الأول لنادي الوحده اللاعب نواف هوساوي اما الهدف الثاني فاحرزه اللاعب أنس تراوري والهدف الثالث والأخير أحرزه اللاعب محمد السفياني.

وتعتبر هذه المباراه الثالثه لشباب الوحدة بعد الثقه الغاليه التي اولاها مجلس اداره نادي الوحده برئاسة الكابتن حاتم الخيمي والكابتن عبدالله خويجر نائب الرئيس والمشرف العام علي لجنه الكره بالنادي في المدرب المصري سيد كابوريا حيث تعادل شباب الوحده في المباراه الأولي لهم أمام نادي احد 1/1 علي ملعب نادي أحد بالمدينه المنوره بينما فاز شباب نادي الوحده في المباراه الثانيه علي نادي التعاون 1/0 لصالح شباب الوحده علي أرض وملعبه وجاء اليوم شباب الوحدة بالفوز الساحق علي نادي الرائد 3/1 لصالح الوحده علي ملعب نادي الرائد بالقصيم.

واهدي سيد كابوريا والجهاز الفني والإداري واللاعبين هذا الفوز لمجلس اداره نادي الوحده برئاسة الكابتن حاتم الخيمي وعبدالله خويجر نائب الرئيس والمشرف العام علي لجنه الكره بالنادي لمجهوداتهم المضنيه في دعم لاعبي شباب الوحده بصوره مستمره.