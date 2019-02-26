رياضة | تركي آل الشيخ يعلق على انضمام خماسي بيراميدز للمنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يعلق على انضمام خماسي بيراميدز للمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، على انضمام 5 لاعبين من فريق بيراميدز إلى قائمة المنتخب الوطني.

وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية بنوقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سعيد جدا أن نادي لم يكمل العام ينضم اكبر عدد من اللاعبين منه للمنتخب المصري العزيز .. مبروك لأبطال بيراميدز .. وهذا يثبت أننا التشكيلة الأقوى .. بالتوفيق ويااااارب تجيبوا الكاس"

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة خافيير أجيري المدير الفني أسماء 25 لاعبا لخوض معسكر الفريق الذي سينطلق يوم 18 مارس المقبل ببرج العرب استعدادا لمباراتي النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الأفريقية ومباراة نيجيريا الودية الدولية المحدد لها يوم 26 مارس.

وشهدت قائمة الفراعنة لأول مرة، ظهور خمسة لاعبين من فريق بيراميدز، ليصبح الأكثر تمثيلا للمنتخب الوطني، من الأهلي والزمالك والذين انضم منهم ثلاثة لاعبين فقط، فيما انضم للإسماعيلي لاعبان فقط.