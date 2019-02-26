رياضة | وزير الرياضة يحاضر فى منتدى تطوير المبارزة غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يحاضر فى منتدى تطوير المبارزة غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد صباح غدا الاربعاء منتدى تطوير المبارزة المصرية والذى ينظمه اتحاد السلاح برئاسة عبدالمنعم الحسينى وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى وذلك بمركز التعليم المدنى .

ويبدأ المنتدى بمحاضرة للدكتور اشرف صبحى عن استراتيجية تطوير الرياضة المصرية .

وصرح رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى بأن المنتدى يستهدف تبادل الرؤى والخبرات البحثية والعلمية والاطلاع على التجارب الميدانية للمبارزة وتطويرها وعرض تجاربها الناجحة وطرح الحلول والاستراتيجيات لتطوير اللعبة فى مصر .

وقال الحسينى إن محاور المتتدى تدور حول الاستثمار وعلم التدريب وعلم النفس الرياضى وفسيولوجيا واصابات الرياضة والقياس والتقويم والبنية التحتية اللازمة للنهوض برياضة المبارزة . اضاف قائلا ان المنتدى سيشارك به نخبة من عمداء ورؤوساء الاقسام واعضاء هيئات التدريس بكليات التربية الرياضية والطب وعلوم الرياضة والمدربين واللاعبين والمشرفين على رياضة المبارزة والمستثمرين وخبراء التسويق والرياضة ورجال الاعلام والصحافة والمهتمين برياضة المبارزة .

ويحاضر فى المنتدى كل من الاساتذة و الدكاترة حسام الشربينى وسيد سامى واحمد موسى وتامر حمودة وسارة يحيى جاد ومحمد جابر بريقع وعمرو صابر ونسعد على محمود ووليد جبر وحازم زين العابدين واحمد سلامة وفيصل زايد واسامة رياض ومها مراد ومحروسة ابو العطا وابراهيم نبيل ومتر جمال الشيمى .