رياضة | الأهلي يعدد مكاسب تأجيل مباراة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعدد مكاسب تأجيل مباراة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن تأجيل مباريات كأس مصر يحقق مكاسب فنية للفريق يسعى الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي إلى استغلالها.
وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة:" نتطلع لتجهيز اللاعبين جيدا للمرحلة المقبلة، بعد تأجيل مباراة 28 فبراير، خاصة وأن الفريق مقبل على مجموعة مهمة من المباريات".
وتابع "الجهاز الفني وفريق الكرة ليس طرفا في تحديد مباراة أو تأجيل أخرى، فهي أمور تعود إلى إدارة النادي".
وأوضح مدير الكرة أنه والجهاز الفني يسعون للاستفادة من الفترة الحالية وفارق المباريات بين الجونة ومواجهة بتروجيت المقبلة ، موضحا أنها فرصة لالتقاط الانفاس.
وأتم عبد الحفيظ حديثه بأن الجهاز الفني سيبدأ استعداداته بعد الراحة التي منحها للاعبين لمدة 48 ساعة الجارية ، من الغد لمواجهة بتروجيت في الدوري يوم الاثنين المقبل.