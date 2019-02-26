رياضة | الأهلي يعدد مكاسب تأجيل مباراة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعدد مكاسب تأجيل مباراة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن تأجيل مباريات كأس مصر يحقق مكاسب فنية للفريق يسعى الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي إلى استغلالها.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة:" نتطلع لتجهيز اللاعبين جيدا للمرحلة المقبلة، بعد تأجيل مباراة 28 فبراير، خاصة وأن الفريق مقبل على مجموعة مهمة من المباريات".