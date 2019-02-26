رياضة | خاص.. عمار حمدي: الانضمام لمنتخب مصر "فرحة عمري" ولن أكون ضيف شرف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. عمار حمدي: الانضمام لمنتخب مصر "فرحة عمري" ولن أكون ضيف شرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب عمار حمدي لاعب الأهلي والمعار لصفوف الاتحاد السكندري سعادته الكبيرة عقب اختياره ضمن قائمة منتخب مصر التي تستعد للدخول في معسكر مغلق لخوض مباراتي النيجير ونيجيريا.

وقال حمدي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"فرحة عمري الانضمام لمنتخب مصر في هذا السن وحلمي تحقق، فأي لاعب يتمنى الانضمام لمنتخب بلده".

وأضاف "أشكر الجهاز الفني للاتحاد السكندري وجماهيره ورئيس النادي الحاج محمد مصيلحي، الذي أكن له كل احترام وتقدير ووقف بجانبي كثيرا".

وتابع "لن أكون ضيف شرف في منتخب مصر وسأسعى جاهدا لإثبات أحقيتي بالتواجد فيه فاختيار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة خافيير أجيري لي يؤكد على أنني لاعب جيد ويحملني المسئولية".

وأوضح "لم أتوقع الانضمام للمنتخب في هذا المعسكر ولكن التواجد ضمن القائمة فضل وتوفيق من المولى تبارك وتعالى".

وأتم حديثه سأبذل قصارى جهدي في الفترة المقبلة للحصول على ثقة الجهاز الفني للمنتخب، والمشاركة في المباريات، وارتداء قميص المنتخب شرف لأي لاعب".