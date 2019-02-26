رياضة | أول تعليق من رئيس الزمالك على قائمة الفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من رئيس الزمالك على قائمة الفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد رئيس نادي الزمالك أن استبعاد بعض نجوم الفريق من قائمة المنتخب الوطني لمعسكر مارس غير عادل على الإطلاق.
وتابع في تصريحات خاصة "عندما نتعاقد مع مدير فني للمنتخب الوطني يجب أن نتعاقد مع مدرب "فايق" من الأساس.
وأكمل "هاني رمزي سكران على طول وأجيري بيمشي في الشارع بيقع أصلا".
وتابع "كيف يتم استبعاد لاعبي الزمالك وهم الأفضل في الفترة الماضية ويقدموا مستويات مميزة".
عامر حسين يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز
كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن أن اللجنة ستواجه انتقادات بالجملة بعد تأجيل مباراتي الأهلي أمام بيراميدز والزمالك مع المقاصة في كأس مصر رغم أنه قرار أمني بحت.
وقال عامر حسين في تصريحات إذاعية: "لجنة المسابقات ستتحمل كل النقد الجديد بمفردها رغم ضغط المباريات وعدم امتلاك الأهلي والزمالك أكبر ناديين في مصر لملاعب وإغلاق بعض الملاعب لاستقبال كأس أمم إفريقيا 2019.
وأضاف عامر حسين: "نعمل في ظروف صعبة وضغوط أكبر من نجاح هذا الموسم الاستثنائي في الدوري المصري والكأس مع استضافة أمم إفريقيا.
الأمن يؤجل مباراة الأهلي وبيراميدز ولقاءات كأس مصر
أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى.
وأضاف حسين في تصريحات إذاعية أن المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر تم تأجيلها بعد وصول خطاب الأمن إلى اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباريات الكأس لدواع أمنية.
ونشبت أزمة قوية بين اتحاد الكرة المصري والنادي الأهلي بسبب تمسك لجنة المسابقات باستبدال مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز يوم ٢٨ فبراير الجاري لتقام في الكأس بدلًا من الدوري، ليرفض مجلس إدارة الأهلي ويعلن تمسكه بجدول المباريات الذي تم وضعه حتى ٣٠-٣.