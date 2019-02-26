رياضة | خاص.. رئيس الزمالك يكشف موقف كهربا من مباراة الزمالك المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. رئيس الزمالك يكشف موقف كهربا من مباراة الزمالك المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حسم رئيس نادي الزمالك موقف كهربا صانع ألعاب الفريق من المشاركة مع الفريق في مباراة بيتروأتليتكو الأنجولي المقرر لها الأحد القادم بالكونفدرالية الافريقية.
ويحل الزمالك ضيفًا على بيتروأتليتكو مساء الأحد القادم في الجولة الرابعة لدور المجموعات للكونفدرالية الافريقية.
وقال رئيس الزمالك في تصريحات خاصة "الموقف منتهي تمامًا وكهربا لن يسافر مع بعثة الفريق حتى يعرف خطئه جيدًا".
وأكمل "كهربا تم إيقافه لأجل غير مسمى بعد ما حدث منه في مباراة بيترو أتليتكو الأنجولي".
عامر حسين يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز
كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن أن اللجنة ستواجه انتقادات بالجملة بعد تأجيل مباراتي الأهلي أمام بيراميدز والزمالك مع المقاصة في كأس مصر رغم أنه قرار أمني بحت.
وقال عامر حسين في تصريحات إذاعية: "لجنة المسابقات ستتحمل كل النقد الجديد بمفردها رغم ضغط المباريات وعدم امتلاك الأهلي والزمالك أكبر ناديين في مصر لملاعب وإغلاق بعض الملاعب لاستقبال كأس أمم إفريقيا 2019.
وأضاف عامر حسين: "نعمل في ظروف صعبة وضغوط أكبر من نجاح هذا الموسم الاستثنائي في الدوري المصري والكأس مع استضافة أمم إفريقيا.
الأمن يؤجل مباراة الأهلي وبيراميدز ولقاءات كأس مصر
أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى.
وأضاف حسين في تصريحات إذاعية أن المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر تم تأجيلها بعد وصول خطاب الأمن إلى اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباريات الكأس لدواع أمنية.
ونشبت أزمة قوية بين اتحاد الكرة المصري والنادي الأهلي بسبب تمسك لجنة المسابقات باستبدال مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز يوم ٢٨ فبراير الجاري لتقام في الكأس بدلًا من الدوري، ليرفض مجلس إدارة الأهلي ويعلن تمسكه بجدول المباريات الذي تم وضعه حتى ٣٠-٣.