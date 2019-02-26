رياضة | وزير الرياضة يعلن انطلاق بطولة كأس العالم للخماسي الحديث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يعلن انطلاق بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم الثلاثاء، انطلاق بطولة كأس العالم للخماسي الحديث التى تستضيفها مصر فى الفترة من 27 فبراير الجارى وحتى 3 مارس المقبل بنادى بلاتنيوم، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى المنعقد بمقر اللجنة الأوليمبية المصرية.

حضر المؤتمر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وشاينى فانج سكرتير عام الاتحاد الدولى للخماسي الحديث، وعدد من لاعبي ولاعبات مصر المشاركين فى البطولة، ورعاة البطولة، ومن وزارة الشباب والرياضة الدكتور أحمد الشيح رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير.

وفى كلمته، أوضح الدكتور أشرف صبحي دعم الوزارة لكل الاتحادات الرياضية، ومساندتهم فى إعداد اللاعبين وتدريبهم استعداداً للبطولات، وتحقيق الانجازات الرياضية لمصر فى مختلف المحافل، لافتاً إلى استضافة مصر للبطولات الرياضية الدولية، ومختلف الأحداث والمؤتمرات الدولية الكبري ومنها القمة العربية الأوربية التى عقدت فى شرم الشيخ على مدار اليومين الماضيين.

وأكد الوزير على أهمية المنافسة فى كل البطولات التى نشارك بها، والفوز بالمراكز فى مختلف البطولات من خلال التخطيط والإعداد الجيد، وبالتنسيق الواجب مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية، مشيرا إلى المشروعات القومية التى تتبناها الوزارة للكشف عن الموهوبين فى مختلف الألعاب، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الراعية ومؤسسات المجتمع المدن من خلال الاتحادات الرياضية.

ومن جانبه، أوضح رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية أن استضافة مصر لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث يضاف إلى رصيد نجاحات مصر فى استضافة وتنظيم البطولات الرياضية الدولية وهو ما ينعكس على إثراء الحركة الأوليمبية، ويؤكد مدى التناغم بين اللجنة الاوليمبية والاتحادات الرياضية والحكومة المصرية متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة، مقدماً الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى لا يدخر جهداً فى دعم الرياضة المصرية .

كما أشاد رئيس اللجنة الأوليمبية بمجهودات الاتحاد المصري للخماسي الحديث، مقدماً التهنئة للاتحاد على تأهل لاعبين من الخماسى الحديث من خلال التصفيات الإفريقية لأولمبياد طوكيو 2020.

ومن جهته، قال رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث " أن بطولة العالم للخماسي الحديث التى تستضيفها مصر تأتى ضمن سلسلة البطولات العالمية التى تقام فى عام 2019، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020" ، مشيراً أن الحد الأقصي للمشاركة فى الأولمبياد لكل دولة بالنسبة للخماسي الحديث هو 4 لاعبين بواقع 2 لاعبين و2 لاعبات، وقد تأهل اللاعب شريف نظير واللاعبة هايدى عادل من خلال التصفيات الإفريقية لمنافسات أولمبياد طوكيو.

ووعد رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث شعب مصر بالمنافسة على ميدالية اوليمبية في أولمبياد طوكيو 2020، لافتاً إلى الإعداد الجيد الذى يقوم به الاتحاد فى تدريب اللاعبين وإعدادهم لمختلف البطولات، مشيرا فى ذات الوقت إلى التطور المستمر والملحوظ لأداء لاعبي مصر.

كما قدم العريان الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية على الدعم المستمر للاتحاد المصري للخماسي الحديث، وتسخير كل الامكانيات حتى تخرج بطولة كأس العالم بالشكل اللائق، والتى يشارك بها 80 لاعب و71 لاعبة من 31 دولة.

فيما أعربت سكرتير عام الاتحاد الدولى للخماسي الحديث عن ثقتها فى إمكانيات مصر التنظيمية للخروج بالبطولة فى أفضل صورة على صعيد النواحي الفنية والإدارية والتنظيمية، متمنية التوفيق لجميع اللاعبين واللاعبات المشاركين فى البطولة.