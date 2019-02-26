رياضة | برشلونة يستقر على التعاقد مع بديل سواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستقر على التعاقد مع بديل سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مسؤولي نادي برشلونة استقروا على التعاقد مع بديل الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم القلعة الكتالونية في الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو ، إن برشلونة استقر على التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت، بعد أن شاهده الفنيون في برشلونة 14 مرة مباشرة في الملعب.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يبحث عن مهاجم شاب يكون بديلا لسواريز، وبات يوفيتش هو الاختيار المفضل لدى الفنيين في البارسا، بعد أن تأكدوا أنه يملك المتطلبات الأساسية التي يبحثون عنها.

ويحظى يوفيتش أيضا باهتمام كل من ريال مدريد وإنتر ميلان وتشيلسي في الميركاتو الصيفي المقبل.

يتصدر يوفيتش، جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 15 هدفًا بعد مرور 23 جولة.