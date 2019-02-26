11 وجه جديد في قائمة المنتخب للنيجر ونيجيريا.. واستبعاد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، قائمة المنتخب لمواجهتي النيجر ونيجيريا.

ويلتقي المنتخب أمام النيجر يوم 23 مارس في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، قبل مواجهة نيجيريا وديا يوم 26 مارس استعدادا لـ"الكان" المقرر أن يقام في مصر يونيو المقبل.

وينطلق معسكر المنتخب الوطني يوم 18 مارس المقبل في برج العرب.

وضمت القائمة 11 لاعبا جديدا وهم: أحمد الشناوي، وعمر جابر، وعلي جبر، ومحمود علاء، وكريم حافظ، وأحمد أبو الفتوح، وعمرو السولية، ونبيل عماد دونجا، وعمار حمدي، وعبدالرحمن مجدي، ومصطفى محمد.

واستبعد محمد صلاح نجم ليفربول، وأحمد حجازي لاعب ويست بروميتش الإنجليزي، وكذلك رباعي الأهلي محمد الشناوي، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، ومروان محسن، ومحمد عواد حارس الوحدة للإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" ( الزمالك ). محمد أبو جبل ( سموحة ) - أحمد الشناوي ( بيراميدز ) -عامر عامر ( الإنتاج الحربي ).

الدفاع: عمر جابر ( بيراميدز ) - محمد هاني ( الأهلي ) - علي جبر ( بيراميدز ) - محمود علاء ( الزمالك ) - باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) - أحمد أيمن منصور ( بيراميدز ) - كريم حافظ ( قاسم باشا التركي ) - أحمد أبو الفتوح ( سموحة ).

الوسط: عمرو السولية ( الأهلي ) - محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ) -طارق حامد ( الزمالك ) - علي "غزال" ( فيرنس البرتغالي ) - نبيل عماد "دونجا" ( بيراميدز ).

وسط المهاجم: محمود حسن "تريزيجيه" ( قاسم باشا التركي ) - عمرو وردة ( أتروميتوس اليوناني ) - إسلام جابر ( الداخلية ) -عمار حمدي ( الاتحاد السكندري ) -عبد الرحمن مجدي ( الاسماعيلي ).

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ( أولمبياكوس اليوناني ) - صلاح محسن ( الأهلي ) -مصطفى محمد ( طلائع الجيش ).