في خطاب رسمي.. اتحاد الكرة يخطر الأندية بتأجيل مباريات كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا إلى أندية الزمالك والأهلي ومصر المقاصة وبيراميدز اف سي للتأكيد على تأجيل المباريات التي كان مقررًا إقامتها غدًا الأربعاء وبعد غد.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم اعلن صباح اليوم الثلاثاء عن تأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى بناء على اعتراض من الجهات الأمنية.

وجاء الخطاب كالاتي:

بناء على التعليمات الأمنية الواردة إلينا صباح اليوم الثلاثاء تقرر الآتي:

1-تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة والتي كان محددًا لها في تمام السابعة مساء غد الأربعاء 27 فبراير الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

2- تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز اف سي والتي كان محددًا لها بعد غد الخميس الموافق 28 فبراير الجاري باستاد الجيش ببرج العرب وذلك إلى موعد يحدد فيما بعد.