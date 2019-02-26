شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح مثير للجدل من باتيستوتا حول ريال مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365-

أكد الأسطورة الأرجنتينية المعتزلة

جابريل باتيستوتا

, رفضه لكل العروض التي حصل عليها في بداية الألفية حين كان لاعب بصفوف في

فيورنتينا

, من أجل الفيولا ليس أكثر, وانه كان يفضل البقاء داخل الدوري الأقوى والأفضل في العالم بين الدوريات الكبرى.

وأضاف باتيستوتا خلال مقابلته مع بعض وسائل الأعمال خلال المنتدى الخاص بالأعمال الأمريكي الذي يقام خلال تلك الأيام, انه حصل على العديد من العروض من مختلف الدوريات يأتي على رأسها الدوري الإنجليزي وكذلك الإسباني, لكني رفضت فكرة المغادرة نهائياً خارج إيطاليا.

وواصل "في الحقيقة رفضت عرض ريال مدريد لأني لم أكن أرغب بأن أكون النجم الأول, ان تصبح الأول يعني تحملك لكل جزء صغير وكبير داخل الفريق لم أحب ذلك قط, بالإضافة إلى ان إذا كنت رحلت إلى مدريد كنت سأسجل ما الملكي ما يقارب من 200 هدف وهذا كان سيشعرني بالملل".

وقضي الأرجنتيني ما يقارب من 9 أعوام داخل جدران فيورنتينا, استطاع خلالها ان يسجل 203 هدف بقميص الفيولا, لعب كذلك بصفوف روما لمدة 3 مواسم سجل وقتها 33 هدف مع ذئاب العاصمة الإيطالية, ولعب لصفوف إنتر ميلان لنصف موسم وانتقل في نهاية مشواره الكروي إلى فريق العربي القطري قبل ان يعلن اعتزاله في عام 2005.