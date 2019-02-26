شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يواصل استعداداته لمواجهة بتروجيت والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365 – يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، مرانه صباح غدٍ الاربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ويبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة بتروجت يوم الاثنين المقبل، ضمن مباريات السادس والعشرين للدوري العام، وسط رغبة من الجهاز الفني واللاعبين في استكمال سلسلة الانتصارات.

وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب مواجهة الجونة التي أقيمت عصر السبت الماضي في الجولة الـ24 في بطولة الدوري، وانتهت بفوز الأهلي 2-1.

وجاءت الراحة التي حصل عليها الأهلي لمدة يومين، وفقاً للبرنامج الذي أعده أليخاندرو، مخطط الأحمال بالاتفاق مع مارتن لاسارتي، المدير الفني؛ لمنح اللاعبين فرصة للتخلص من حالة الإجهاد في ظل ضغط المباريات.