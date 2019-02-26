شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل شيخ : أمن مصر خط أحمر والتأجيل فرصة لدياز والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365 – رحب المستشار تركي آل شيخ مالك نادي براميدز المصري بتأجيل مباراة ناديه مع الأهلي في الدور الـ16 ببطولة كأس مصر. وأضاف آل شيخ أن التأجيل سيعطي رامون دياز المدير الفني لنادي براميدزالفرصة للتعرف على اللاعبين وحتي يكون الأهلي مكتمل الصفوف لكي تكون المباراة ممتعة . وأوضح تركي آل شيخ أن أمن مصر واجب ،فمصر هي خط أحمر. وكتب تركي آل شيخ عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر" اتفق مع الاتحاد المصري على أن التأجيل واجب فأمن مصر خط أحمر .. وأيضا التأجيل يعطي لدياز فرصة للتعرف على اللاعبين .. وأيضا يكون الخصم مكتمل الصفوف لكي تكون المباراة ممتعة .. فنحن لا نقابل الا الجاهزين .

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