شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يكشف عن غياباته أمام بالاس والان مع التفاصيل

الخليج 365-

أكد أوله غونار سولشاير, المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن صعوبة لحاق لاعبه الفرنسي أنتوني

مارسيال

في مباراة الفريق غداً أمام كريستال بالاس, اللقاء يحل فيه الشياطين الحمر ضيفاً على بالاس لحساب مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأردف سولشاير أنه لن يقوم بالمخاطرة باللاعب وإشراكه, ولكن ربما يتواجد في المباراة التالية أمام ساوثهامبتون, وكذلك سوف يغيب فالنسيا عن مباراة الغد بسبب اصابته في عضلة الساق, وانه لا يزال ينقصه بعد الأسابيع حتى يتمكن من العودة للملاعب.

وواصل "نفتقد كذلك لجهود دارميان من الصعب تجهيزه للمشاركة, ننتظر التقرير النهائي عن حالة كل من روخو وراشفورد لإمكانية مشاركتهم في اللقاء من عدمها, أتمنى ان يشاركوا, الأخير تعرض لإصابة في الكاحل ونامل في استجابته للعلاج سريعاً".

وأكمل "سانشيز ولوكاكو لديهم الأن الفرصة الكبيرة لإظهار إمكانيتهم الحقيقية في ظل الغيابات الكبيرة, الأمر ذاته ينطبق عن الثلاثي الشاب غارنر وغوميز وتشونغ واللذان سيتواجدون في التشكيل الأساسي أمام بالاس في الغد, أعتقد اننا سنشارك بفريق جيد والغيابات تمنح فرصة مشاركة للأخرين لإثبات الذات".