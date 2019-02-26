شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يكشف عن غياباته أمام بالاس والان مع التفاصيل
وأردف سولشاير أنه لن يقوم بالمخاطرة باللاعب وإشراكه, ولكن ربما يتواجد في المباراة التالية أمام ساوثهامبتون, وكذلك سوف يغيب فالنسيا عن مباراة الغد بسبب اصابته في عضلة الساق, وانه لا يزال ينقصه بعد الأسابيع حتى يتمكن من العودة للملاعب.
وواصل "نفتقد كذلك لجهود دارميان من الصعب تجهيزه للمشاركة, ننتظر التقرير النهائي عن حالة كل من روخو وراشفورد لإمكانية مشاركتهم في اللقاء من عدمها, أتمنى ان يشاركوا, الأخير تعرض لإصابة في الكاحل ونامل في استجابته للعلاج سريعاً".
وأكمل "سانشيز ولوكاكو لديهم الأن الفرصة الكبيرة لإظهار إمكانيتهم الحقيقية في ظل الغيابات الكبيرة, الأمر ذاته ينطبق عن الثلاثي الشاب غارنر وغوميز وتشونغ واللذان سيتواجدون في التشكيل الأساسي أمام بالاس في الغد, أعتقد اننا سنشارك بفريق جيد والغيابات تمنح فرصة مشاركة للأخرين لإثبات الذات".
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يكشف عن غياباته أمام بالاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.