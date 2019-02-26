انت الان تتابع أجيري يستقر على ضم 6 محترفين لمعسكر مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، ضم 6 محترفين فقط للمعسكر المقبل، والمقرر إقامته خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس المقبل، استعدادًا لمباراتي النيجر في تصفيات أمم إفريقيا ونيجيريا وديًا، وينوي أجيري ضم كل من: على غزال لاعب فريق جويزهو زيتشينج، وعمرو وردة لاعب نادي أتروميتوس اليوناني، ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، ومحمود تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي وأحمد حسن كوكا، لاعب أوليمبياكوس اليوناني، وكريم حافظ لاعب فريق ليرس البلجيكي.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض معسكر مغلق يوم 18 مارس المقبل للاستعداد لمواجهة النيجر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي حظيت مصر بشرف تنظيمها، بعد سحبها من الكاميرون لعدم جاهزيتها لاستضافة البطولة واعتذار المغرب لتكون الدولة البديلة. وحصلت مصر على تنظيم البطولة بعدما حصدت 16 صوتًا، مقابل