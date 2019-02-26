أجيري يستقر على ضم 6 محترفين لمعسكر مارس

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تحرير:كريم أحمد ٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، ضم 6 محترفين فقط للمعسكر المقبل، والمقرر إقامته خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس المقبل، استعدادًا لمباراتي النيجر في تصفيات أمم إفريقيا ونيجيريا وديًا، وينوي أجيري ضم كل من: على غزال لاعب فريق جويزهو زيتشينج، وعمرو وردة لاعب نادي أتروميتوس اليوناني، ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، ومحمود تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي وأحمد حسن كوكا، لاعب أوليمبياكوس اليوناني، وكريم حافظ لاعب فريق ليرس البلجيكي.
ويستعد المنتخب الوطني لخوض معسكر مغلق يوم 18 مارس المقبل للاستعداد لمواجهة النيجر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي حظيت مصر بشرف تنظيمها، بعد سحبها من الكاميرون لعدم جاهزيتها لاستضافة البطولة واعتذار المغرب لتكون الدولة البديلة. وحصلت مصر على تنظيم البطولة بعدما حصدت 16 صوتًا، مقابل
ويستعد المنتخب الوطني لخوض معسكر مغلق يوم 18 مارس المقبل للاستعداد لمواجهة النيجر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي حظيت مصر بشرف تنظيمها، بعد سحبها من الكاميرون لعدم جاهزيتها لاستضافة البطولة واعتذار المغرب لتكون الدولة البديلة.
وحصلت مصر على تنظيم البطولة بعدما حصدت 16 صوتًا، مقابل صوت وحيد لصالح ملف جنوب إفريقيا، بينما امتنع عضو آخر عن التصويت، في الاجتماع الذي ناقش ذلك في شهر يناير الماضي.
ونالت مصر شرف تنظيم البطولة من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959 - 1974 - 1986 - 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، والتي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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