صراع القاع يشعل لهيب موقعة دجلة والنجوم

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٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م
يحتضن استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي الداخلية أمام نظيره النجوم، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، والتي سيقودها تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم محمد عادل، علمًا بأن لقاء الدور الأول، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة على استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، شهد فوز الفريق الدجلاوي بهدف نظيف أحرزه السيد السالم، وشهدت إشهار الحكم سعيد حمزة البطاقة الحمراء لمحمد محمود نجم دجلة الذي انتقل مؤخرًا للنادي الأهلي.
ويتذيل نادي وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكيس جونياس، جدول ترتيب الدوري حيث يأتي في المركز الثامن عشر، برصيد 20 نقطة جمعها من 23 مباراة فاز في 5 وتعادل في 5 وخسر في 13، وسجل الفريق 26 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 38 هدفًا، بفارق نقطة عن إنبي والنجوم، السادس عشر والسابع عشر على الترتيب، وبفارق
في المقابل يحتل نادي النجوم بقيادة مديره الفني أحمد سامي، المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول الترتيب، برصيد 21 نقطة، جمعها من 23 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر في 12، وسجل الفريق 22 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 30 هدفًا، بفارق الأهداف عن إنبي صاحب المركز السادس عشر، وبفارق نقطة عن الداخلية صاحب المركز الخامس عشر، وبفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الرابع عشر.
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