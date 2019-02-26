شكرا لقرائتكم خبر عن نص بيان اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباريات كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي، تأجيل مباريات كأس مصر رسميًا لأجل غير مسمى. وقال البيان: «قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر التي كان مقررًا إقامتها غدًا الأربعاء، ومباراة الأهلي وبيراميدز في دور الستة عشر التي كان مقررًا إقامتها بعد غد الخميس، إلى موعد يحدد فيما بعد، وذلك بناء على تعليمات الجهات الأمنية».

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