شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر قرارات نادي بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي بيراميدز موافقة تركي آل الشيخ، مالك النادي، ومجلس الإدارة على إقامة معسكر للفريق في أبوظبي، خلال شهر مارس المقبل.

ويبدأ المعسكر في الأسبوع الثاني من شهر مارس، ويستمر لمدة أسبوعين، يتخللهما مباراة ودية.