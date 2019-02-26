جدول المباريات المتبقية لكل من ليفربول ومانشستر سيتي للصراع علي لقب البريميرليج

أشتد الصراع في سباق الحصول على لقب البريميرليج بين ليفربول ومانسيتر سيتي بعد تعادل ليفربول مع مانستر يوناتيد في الجولة ال26 من الدوري الانجليزي بالتعادل السلبي واصبح الفارق نقطة وحيدة بين المتصدر الريدز والسيتي الوصيف . واليكم جدول مباريات كلا من ليفربول ومانشستر سيتي و رحله حصد اللقب الانجليزي . مباريات ليفربول المتبقية في حصد البريميرليج : واتفورد (على أرضه) ايفرتون (خارج أرضه) بيرنلي (على أرضه) فولهام (خارج أرضه) توتنهام (على أرضه ) ساوثهامبتون(خارج أرضه ) تشيلسي (على أرضه ) كارديف (خارج أرضه) هدرسفيلد (على أرضه) نيوكاسل (خارج أرضه ) ولفرهامبتون (على أرضه) مباريات مانشستر سيتي المتبقية في حصد البريميرليج : ويستهام (على أرضه) بورنموث (خارج أرضه) واتفورد (على أرضه) مانشستر يوناتيد (خارج أرضه) فولهام (خارج أرضه) كارديف سيتي (على أرضه) كريستال بالاس (خارج أرضه) توتنهام (على أرضه ) بيرنلي (خارج أرضه) ليسترسيتي (على أرضه ) برايتون (خارج أرضه) يذكر أن ليفربول يحتل المركز الاول برصيد 66 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف مانشستر سيتي برصيد 65 نقطة ويتبقى لكل فريق 11 مباراة على نهاية الدوري الانجليزي .

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