اتحاد الكرة يكشف لمصراوي.. سبب تأجيل مباريات الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

قال ثروت سويلم، المدير التنفيذي في الاتحاد المصري لكرة القدم إن قرار تأجيل مباريات الكأس له أبعاد لا تراها إلا الجهات الأمنية، مشددًا على أن الجماهير في أمم أفريقيا من أهم أسباب تأجيل المباريات.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تأجيل المباراة جاء بقرار أمني بحت، أرسلنا الجداول وحددنا المواعيد لكن الأمن دائمًا هو صاحب الكلمة العليا، تم الاتفاق مع الحكام وكنا في الطريق لإقامة المباراة."

وواصل: "الأمن يرى حالة الاحتقان، الأمور زادت مؤخرًا، وهو ما قد يؤثر على أن تكون الجماهير يدًا واحدة مع منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية. الموضوع له أبعاد أخرى لا يراها سوى الأمن، نحن كاتحاد كرة مع الأمن".

وعن موعد المباريات التي تم تأجيلها اختتم سويلم التصريحات قائلا: "لا أحد يعلم".

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن، صباح اليوم الثلاثاء، عن تأجيل مباريات الكأس بناءً على توصية من جانب الجهات الأمنية.