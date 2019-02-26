بايرن يضحي بلقب الدوري من أجل الثلاثي المخضرم

في الوقت الذي بات فيه بايرن ميونخ على مسافة ثلاث نقاط فقط خلف بروسيا دورتموند متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بعد فوز الفريق البافاري 1-0على هيرتا برلين، أطلق أولي هونيس رئيس النادي تصريحاً مفاجئاً في برنامج تلفزيوني.

وقال رئيس نادي بايرن ميونخ، أولي هونيس، إنه سعيد بالتضحية بالتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي لمنح الثلاثي المخضرم المؤلف من فرانك ريبري وأرين روبن ورافينيا فرصة اللعب لموسم أخير مع الفريق.

وستنتهي عقود اللاعبين الثلاثة بنهاية هذا الموسم، لكن وسائل إعلام أشارت إلى أن ريبري يريد تمديد عقده، وقال هونيس في برنامج تلفزيوني: “نملك ثلاثة لاعبين ندين لهم بالكثير.. نحن مستعدون للتضحية بلقب الدوري هذا العام لنمنح هؤلاء اللاعبين وداعاً يستحقونه.. أحرزت أكثر من 50 لقباً على مدار حياتي.. زيادة لقب أو خسارة لقب لن يؤثر كثيراً”.

وأضاف رئيس بايرن ميونخ: “نتمنى أن نمنحهم مباراة عظيمة في الوداع.. لاعبون مثلهم يجب أن يغادروا بايرن من الباب الكبير”.

ويحتل الفريق البافاري المركز الثاني بعد الفوز 1-0 على هيرتا برلين، متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن بروسيا دورتموند المتصدر.

ويبلغ ريبري وروبن 35 عاماً، فيما يبلغ رافينيا 33 عاماً.