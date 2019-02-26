ريال مدريد يصفح عن غاريث بيل قبل الكلاسيكو

في وقت ينتظر عشاق كرة القدم مواجهتي الكلاسيكو المقبلتين بين عملاقي كرة القدم الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، في إياب نصف نهائي الكأس الأربعاء، ودور الإياب بالدوري الإسباني (الليغا)، قرر النادي “الملكي” أن يصفح عن لاعبه الويلزي غاريث بيل.

ويبدو أن إدارة الريال ستعفو عن التصرف الأخير “غير المنضبط” الصادر من المهاجم الويلزي في مباراة ليفانتي، عقب تسجيله للهدف الثاني من ركلة جزاء ورفضه الاحتفال به، للإعراب عن استيائه من الجلوس على مقاعد الاحتياط.

وكشفت صحيفة ماركا أن مدرب الفريق “الملكي”، سانتياغو سولاري، تغاضى عن سلوك الويلزي، ولا ينوي معاقبته، بل ويفكر في الدفع به كأساسي هذا الأسبوع أمام برشلونة.

ويأتي ذلك في الوضع الذي أصبحت في الصحافة المحلية الرياضية تشكك في مردود بيل مع ريال مدريد وعدم لعبه لدور قيادي بالفريق، وحتى عدم اهتمامه بتعلم الإسبانية ليتأقلم بشكل أكبر، رغم أن الباب أصبح مفتوحاً أمامه منذ الصيف الماضي، وتحديداً بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف يوفنتوس الإيطالي.

وكان لقاء الذهاب في نصف نهائي الكأس انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في معقل البرسا، كامب نو، لذا فإن الريال سيكون بحاجة لتعادل سلبي لبلوغ النهائي، بينما سيكون التعادل بأكثر من هدف في صالح برشلونة.

وينفرد “البلوغرانا” بصدارة الليغا برصيد 57 نقطة، مبتعداً بتسع نقاط عن ريال مدريد، وكان لقاء الذهاب بينهما في كامب نو انتهى لصالح أصحاب الأرض بنتيجة كبيرة 5-1.