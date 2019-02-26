برشلونة يخشى “الفار” وانطلاقات فينيسيوس

ينتظر عشاق كرة القدم مواجهتي الكلاسيكو المقبلتين بين عملاقي كرة القدم الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، في إياب نصف نهائي الكأس الأربعاء، ودور الإياب بالدوري الإسباني (الليغا)، واللتين ستقامان على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وأجمعت صحيفتا سبورت وموندو ديبورتيفو في غلافهما الصادر الثلاثاء على أن الفريق الكاتالوني يخشى من الاستغلال الخاطيء لتقنية التحكيم بالفيديو (الفار)، خاصة بعد القرارات التحكيمية المنحازة لصالح مدريد في مباراته الأخيرة بالليغا أمام ليفانتي، والتي انتهت بفوز “الملكي” بهدفين لواحد من ركلتي جزاء بعد اللجوء للتقنية.

ونشرت سبورت أن اللاعبين داخل غرف خلع الملابس في برشلونة يعتقدون بأن الفريق الأبيض بحث عن تغيير المعايير بتقنية الفار بشكل متعمد، قبل موقعة البرنابيو.

بدورها ذكرت موندو ديبورتيفو أن الأخطاء التحكيمية فيما يخص حكم الفيديو المساعد تقلق برشلونة قبل ساعات على مباراتي الكلاسيكو.

ووجهت الصحيفة الكاتالونية سهام نقدها للقرارات التحكيمية التي وصفتها بالفضيحة، والتي أبقت حظوظ الريال قائمة في الليغا.

وعلى جانب آخر حفزت الصحيفة نجم البرسا، الأرجنتيني ليونيل ميسي، على مواصلة التألق في “حديقته” البرنابيو، الملعب الذي سجل في شباكه 15 هدفاً في 19 مباراة.

بدورها نشرت صحيفة (آس) المدريدية في غلافها صورة ضخمة لجناح الريال الشاب، فينيسيوس جونيور، المتألق بقميص الملكي، وكتبت “خطة لإيقاف مد فينيسيوس”.

وذكرت أن مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، يفكر في الدفع بالبرتغالي نيلسون سيميدو وسيرجي روبرتو في الرواق الأيمن لمحاولة إيقاف الانطلاقات الخطيرة للجناح الشاب صاحب الـ18 ربيعاً، والتي تشكل تهديداً كبيراً على مرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن.