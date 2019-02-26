الأهلي يشيد بقرار تأجيل مواجهة بيراميدز في كأس مصر

الأهلي وبيراميدز كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: أشاد مسؤولو النادي الأهلي بقرار تأجيل لقاء بيراميدز بعد غد الخميس في دور الستة عشر ببطولة كأس مصر لأسباب أمنية. لأسباب أمنية. وقال مصدر مسؤول داخل الأهلي أن القرار جاء متوافقا مع رفض النادي تبديل لقاء الفريقين بالدوري بمباراة الكأس يوم الخميس. وأضاف:" الأهلي ليس في خلاف مع أحد ولا يطالب بأكثر من حقوقه الطبيعية والمشروعة فقط".

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