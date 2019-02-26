الأهلي وبيراميدز كتب - كريم عبد المحسن: تنشر "الوفد"، خطاب اتحاد الكرة، الذي ارسله الى الاهلي والزمالك، بشان تاجيل مباراتي الفريقين امام بيراميدز والمقاصة على الترتيب في كاس مصر. امام بيراميدز والمقاصة على الترتيب في كاس مصر. وبرر اتحاد الكرة في الخطاب قرار التاجيل بالتعليمات الامنية، حيث كان نقررا اقامة مباراة الزمالك والمقاصد غدا، ولقاء الاهلي وبيراميدز بعد غد.

كانت هذه تفاصيل خبر ننشر خطاب اتحاد الكرة بتأجيل مواجهتي الأهلي والزمالك مع بيراميدز والمقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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