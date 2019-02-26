اليوم .. شوقي غريب يحتفل بعيد ميلاده الـ60

شوق غريب

كتب - كريم عبد المحسن:

يحتفل شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، بعيد ميلاده الـ60 اليوم الثلاثاء حيث إنه من مواليد محافظة 26 فبراير 1959 بمحافظة الغربية.

ويملك غريب مسيرة حافلة في الملاعب سواء لاعبًا أو مدربًا، حيث كان أحد أبرز نجوم غزل المحلة، وانضم من خلال الفريق

إلى منتخب مصر، ولعب 84 لقاءً دوليًّا سجل خلاله 4 أهداف وكان أحد أبرز لاعبي خط الوسط في مصر.

أما على صعيد التدريب، فقد نجح غريب في قيادة منتخب الشباب 2001 للحصول على برونزية

بطولة العالم في الأرجنتين، كما أنه كان المدرب العام لمنتخب مصر في جيله الذهبي مع حسن شحاتة خلال الفترة من 2005 وحتى عام 2011، حيث حقق المنتخب في هذه الفترة 3 بطولات لكاس الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010، كما حصل المنتخب على المركز التاسع كأفضل منتخبات العالم، بجانب الفوز على إيطاليا في كأس القارات.