اليوم .. شوقي غريب يحتفل بعيد ميلاده الـ60

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يحتفل شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، بعيد ميلاده الـ60 اليوم الثلاثاء حيث إنه من مواليد محافظة 26 فبراير 1959 بمحافظة الغربية.
ويملك غريب مسيرة حافلة في الملاعب سواء لاعبًا أو مدربًا، حيث كان أحد أبرز نجوم غزل المحلة، وانضم من خلال الفريقإلى منتخب مصر، ولعب 84 لقاءً دوليًّا سجل خلاله 4 أهداف وكان أحد أبرز لاعبي خط الوسط في مصر.
أما على صعيد التدريب، فقد نجح غريب في قيادة منتخب الشباب 2001 للحصول على برونزية
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