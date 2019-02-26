وزارة الرياضة تنفذ اللقاء التنافسي للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

تنظم وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ممثلة فى “الإدارة المركزية للموهبة الرياضية ” بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة اللقاء المجمع التنافسي للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لمراكز الواعدين فى رياضات ” العاب القوى-المصارعة-الجودو ” وذلك خلال الفترة من

28 فبراير الجاري وحتي 2 مارس 2019 بالمركز الاوليمبي بالمعادي.

يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد أحد أهم المشروعات القومية التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية، وتطويرها ، وينقسم إلى خمس مراحل

"مراكز الناشئين، مراكز الواعدين، مراكز أبطال الواعدين، النخبة، والبطل الأوليمبي"؛ وذلك لاكتشاف وتبنى المواهب فى ألعاب "المصارعة، الملاكمة، الجودو، رفع الأثقال، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة- سلاح".

يأتى ذلك فى إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة نحو اكتشاف العناصر المتميزة بدنيًا ومهاريًا في الرياضات المعني بها المشروع، والتى تحقق مصر مراكز متقدمة بها على مستوى البطولات العالمية والإقليمية والدورات الأوليمبية.