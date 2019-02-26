محمد صلاح: النجاح ليس سهلًا

محمد صلاح

كتبت: سارة جاب الله

شارك النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في إحدى الحفلات الدعائية التابعة لنادي ليفربول أمس الثلاثاء.

وتحدث محمد صلاح عن أحلامه، التي تحولت إلى عائلية وقرية كاملة في مصر، ومشواره مع كرة القدم، وماذا فعل لكى يصبح على ما هو عليه الأن، وكيفية تحقيق الأحلام الشخصية والإصرار على النجاح.

وقال محمد صلاح:" النجاح ليس سهلا وبناء الثقة في النفس يبدأ في

البداية من التدريبات، وهذا هو الشيء الذي فعلته مئات المرات، وكنت حريصاً عليه، فقد كنت أذهب للمباريات بكل ثقة لأنني تدربت جيداً كثيراً".

وأضاف محمد صلاح: "دائما أجلس مع نفسي لأذكرها بكل شيء حدث لي، وأحب أن أوضح كل ذلك الأن للأطفال والشباب، لكى يعرفوا أن ما وصلت إليه لم

يكن سهلا، ولكن بالإصرار والعمل المتواصل والكفاح يمكنهم تحقيق كل ما يحلمون به".

وينتظر محمد صلاح مساء غد الأربعاء مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" مع فريقه ليفربول أمام واتفورد على أرض ملعب أنفيلد وبعدها يخرج الفريق لملاقاة إيفرتون في جوديسون بارك.

ويسعي صلاح لتسجيل هدفه رقم 50 في الدوري والثامن عشر في الدور لهذا الموسم ليتصدر قائمة الهدفين مرة أخري منفردًا .

جدير بالذكر حصل محمد صلاح علي هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ليكون أول لاعب عربي يحقق هذا اللقب.