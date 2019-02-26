استبعاد محمد صلاح وأحمد حجازي من معسكر منتخب مصر

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استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، على استبعاد محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وأحمد حجازي، لاعبويست بروميتش الإنجليزي، من معسكر الفراعنة في مارس المقبل.
قرر الجهاز الفني ضم كل
ويقيم منتخب مصر معسكرًا من أجل مواجهة النيجر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية ونيجيريا وديًا.
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