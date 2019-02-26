اونلاين | بث حي مشاهدة مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم 26-2-2019 في الدوري المصري

نعرض لكم محبي الدوري المصري لكرة القدم ومتابعينا ث مباشر مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش بدون تقطيع اليوم الموافق السادس العشرون من فبراير الجاري والحادي والعشرون من جماد الأخر اليوم الثلاثاء في الدوري والتي ستنقل لكم من على ملعب ستاد برج العرب حيث يلعب الدراويش مبارياته في الموسم الجاري

ويمكنكم مشاهدة مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش بث مباشر والتي ستقام في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرون من مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري والتي ستنقل لكم عبر قنوات النيل للرياضة و أون سبورت بشكل حصري.