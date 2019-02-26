رياضة | نص خطاب اتحاد الكرة لتأجيل مباريات الكأس (مستند)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نص خطاب اتحاد الكرة لتأجيل مباريات الكأس (مستند) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا إلى الأندية بشكل رسمي بتأجيل مباريات كأس مصر لحين إشعار آخر.

وأعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى.

وقال عامر حسين في تصريحات إذاعية إن المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر تم تأجيلها بعد وصول خطاب الأمن إلى اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباريات الكأس لدواعي أمنية.

ونشبت أزمة قوية بين اتحاد الكرة المصري والنادي الأهلي بسبب تمسك لجنة المسابقات باستبدال مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز يوم ٢٨ فبراير الجاري لتقام في الكأس بدلا من الدوري، ليرفض مجلس إدارة الأهلي ويعلن تمسكه بجدول المباريات الذي تم وضعه حتى ٣٠-٣.

وننشر نص خطاب اتحاد الكرة المصري الذي أعلن فيه تأجل مباراتي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز والزمالك والمقاصة.