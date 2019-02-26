رياضة | نص خطاب اتحاد الكرة لتأجيل مباريات الكأس (مستند)

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نص خطاب اتحاد الكرة لتأجيل مباريات الكأس (مستند) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا إلى الأندية بشكل رسمي بتأجيل مباريات كأس مصر لحين إشعار آخر.
وأعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى.
وقال عامر حسين في تصريحات إذاعية إن المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر تم تأجيلها بعد وصول خطاب الأمن إلى اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباريات الكأس لدواعي أمنية.
ونشبت أزمة قوية بين اتحاد الكرة المصري والنادي الأهلي بسبب تمسك لجنة المسابقات باستبدال مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز يوم ٢٨ فبراير الجاري لتقام في الكأس بدلا من الدوري، ليرفض مجلس إدارة الأهلي ويعلن تمسكه بجدول المباريات الذي تم وضعه حتى ٣٠-٣.
وننشر نص خطاب اتحاد الكرة المصري الذي أعلن فيه تأجل مباراتي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز والزمالك والمقاصة.
الخطيب يقحم الزمالك في أزمة بيراميدز
يجهز مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب كافة الملفات التي تدعم موقفه في أزمة مباراة بيراميدز يوم الخميس المقبل والتي تم استبدالها من مباراة في الدوري المصري إلى لقاء في دور الـ16 لمسابقة الكأس.
وينوي الأهلي تدعيم موقفه في شكواه للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتأجيل اتحاد الكرة لمباراة الزمالك والإسماعيلي لما بعد لقاء القمة بين الأحمر والأبيض يوم 30 مارس رغم أن ترتيب الجدول يقضي بلعب المباراة الأولى قبل موقعة القطبين وهذا هو السبب الذي دفع الجبلاية لاستبدال مباراة بيراميدز بدعوى تكافؤ الفرص في اللقاءات المؤجلة.
ويرفض الأهلي مواجهة بيراميدز في كأس مصر يوم الخميس المقبل ويتمسك باعتبارها في جدول مسابقة الدوري وليس الكأس.
الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج
فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.
ويقدم عامر عامر مستوى مميزًا مع الإنتاج الحربي جعله مرشحًا للانضمام لمنتخب مصر في شهر مارس المقبل.