رياضة | برشلونة يقترب من ضم صفقة مميزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقترب من ضم صفقة مميزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة على أعتاب حسم صفقة هجومية جديدة لتدعيم فريق الشباب.

وفقا للصحفي جيرارد روميرو العامل بإذاعة راك 1 الكتالونية فإن المسئولين في برشلونة يتابعون اللاعب البرتغالي فيليكس كوريا صاحب الـ 18 عاما منذ فترة طويلة لحسم قرارهم حول التعاقد معه.

وقال الصحفي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :برشلونة يسابق الزمن حتى يحصل على توقيع كوريا لينضم في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويلعب كوريا في سبورتنج لشبونة، وعقده ينتهي مع فريقه البرتغالي في يونيو 2020 ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن.