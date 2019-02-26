رياضة | خطة لاسارتي لتجهيز لاعبي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة لاسارتي لتجهيز لاعبي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام صباح غد الأربعاء على ملعب التتش؛ للتأكيد على بعض الأمور الفنية وتحفيز اللاعبين للمرحلة المقبلة.

ويحرص لاسارتي على تجهيز اللاعبين من الناحية المعنوية إلى جانب الدور الخططي والفني من خلال التدريبات اليومية ومحاضرات الفيديو.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الجونة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر السبت الماضي علي ملعب الجونة بالغردقة، في إطار الأسبوع الـ24 في بطولة الدوري العام.