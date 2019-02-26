رياضة | أول تدريب للأهلي بعد تأجيل مباراة الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تدريب للأهلي بعد تأجيل مباراة الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه صباح غدٍ الاربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب مواجهة الجونة التي أقيمت عصر السبت الماضي في الجولة الـ24 في بطولة الدوري، وانتهت بفوز الأهلي 2-1.

وجاءت الراحة التي حصل عليها الأهلي لمدة يومين، وفقاً للبرنامج الذي أعده أليخاندرو، مخطط الأحمال بالاتفاق مع مارتن لاسارتي، المدير الفني؛ لمنح اللاعبين فرصة للتخلص من حالة الإجهاد في ظل ضغط المباريات.

ويبدأ الأهلي استعداداته غدا لمواجهة بتروجت يوم الاثنين المقبل، ضمن مباريات السادس والعشرين للدوري العام، وسط رغبة من الجهاز الفني واللاعبين في استكمال سلسلة الانتصارات.