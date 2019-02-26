رياضة | عاجل.. أول تعليق من تركي آل الشيخ على تأجيل مباراة الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من تركي آل الشيخ على تأجيل مباراة الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته الؤرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"اتفق مع الاتحاد المصري على أن التأجيل واجب فأمن مصر خط أحمر .. وأيضا التأجيل يعطي لدياز فرصة للتعرف على اللاعبين .. وأيضا يكون الخصم مكتمل الصفوف لكي تكون المباراة ممتعة .. فنحن لا نقابل الا الجاهزين ".
عاجل.. أول تعليق من الأهلي على تأجيل مباراة بيراميدز
علق العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على قرار لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباريات كأس مصر.
وقال مرجان في تصريحات خاصة إن الأهلي التزم باللوائح والقوانين، قبل اتخاذه قرار بعدم خوض مباراة بيراميدز.
وأضاف مرجان أن الأهلي لا يخوض معارك مع أحد ولكن مجلس الإدارة دائما يبحث عن حقوق النادي وجميع الفرق.
وتابع مرجان أن النادي درس الأمور جيدا قبل إصدار قراره برفض خوض مباراة بيراميدز ملتزما بالجدول الذي تم وضعه من قبل لجنة المسابقات.
وأتم مرجان حديثه أن النادي لا يثير أي مشاكل ويبحث دائما عن حقوقه وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للبطولات.
عامر حسين يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز
كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن أن اللجنة ستواجه انتقادات بالجملة بعد تأجيل مباراتي الأهلي أمام بيراميدز والزمالك مع المقاصة في كأس مصر رغم أنه قرار أمني بحت.
وقال عامر حسين في تصريحات إذاعية: "لجنة المسابقات ستتحمل كل النقد الجديد بمفردها رغم ضغط المباريات وعدم امتلاك الأهلي والزمالك أكبر ناديين في مصر لملاعب وإغلاق بعض الملاعب لاستقبال كأس أمم إفريقيا 2019.
وأضاف عامر حسين: "نعمل في ظروف صعبة وضغوط أكبر من نجاح هذا الموسم الاستثنائي في الدوري المصري والكأس مع استضافة أمم إفريقيا.