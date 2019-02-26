انت الان تتابع تفاصيل خبر ما العقوبة التي فرضها تشيلسي على حارسه "المتمرد"؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 26 فبراير 2019 01:08 مساءً - قرر نادي تشيلسي الإنجليزي، الثلاثاء، معاقبة حارسه الإسباني كيبا أريزابالاغا بخصم راتبه مدة أسبوع، بسبب سلوكه في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، والمتمثل برفض استبداله في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي.

وقال النادي اللندني في بيان رسمي، نشره على موقعه الإلكتروني: إنه "اتخذ قراراً يقضي بتغريم كيبا راتبه الأسبوعي، والتبرع به لمؤسسة تشيلسي".

وقبَل العقوبة أصدر الحارس الإسباني بياناً، اعترف فيه بخطئه، قائلاً: "فكرت بشكل أكبر فيما حدث.. رغم أنه حدث سوء فهم في الأمر، فإني ارتكبت خطأ كبيراً في طريقة التعامل مع الموقف".

وأضاف معتذراً: "أريد أن أستغل الفرصة وأتقدم بالاعتذار، بشكل كامل وشخصي، إلى المدرب وويلي كاباييرو، وزملائي، والنادي"، قبل أن يستطرد قائلاً: "لقد فعلت ذلك الأمر وأريد التقدم بالاعتذار نفسه إلى المشجعين".

وشدد على أنه سيتعلم من الواقعة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيتقبل "أي عقوبة أو قرار انضباطي يراه النادي مناسباً".

أما المدرب الإيطالي لـ"البلوز" ماوريسيو ساري، فقد قال في بيان رسمي: "تحدثت أنا وكيبا عن الواقعة، كان النقاش جيداً. لقد حدث سوء فهم، لكنه أدرك أنه ارتكب خطأ كبيراً بطريقة تصرفه".

وتابع موضحاً: "لقد تقدم إليّ بالاعتذار وإلى زملائه والنادي، والأمر يتوقف على رغبة النادي في فرض عقوبة انضباطية وفقاً للوائح النادي. لكن بالنسبة لي، أُغلق هذا الموضوع".

وأبدى أسفه لطغيان هذه الواقعة على الأداء المتكافئ أمام مان سيتي في نهائي كأس الرابطة، الذي خسره الفريق اللندني بركلات الترجيح (3-4)، مطالباً الجميع بنسيان ما حدث.

وفي اللحظات الأخيرة من الأشواط الإضافية، بدا أن كيبا يعاني إصابة، ليطلب منه ساري الخروج، لكي يلعب مكانه زميله الأرجنتيني المخضرم ويلي كاباييرو، إلا أن الحارس الإسباني رفض الخروج رغم تدخُّل الحَكم الرابع، وهو ما أثار غضب المدرب الإيطالي بشكل جنوني، وكاد يغادر أرضية الميدان إلى غرف تبديل الملابس، قبل أن يتمالك أعصابه ويعود من جديد.

تجدر الإشارة إلى أن كيبا يُعد أغلى حارس في تاريخ كرة القدم؛ بعدما عزز صفوف تشيلسي صيف العام الماضي، قادماً من أتلتيك بلباو، مقابل 80 مليون يورو.