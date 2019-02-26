شكرا لقرائتكم خبر عن الأجواء تشتعل داخل عائلة إيكاردي والسبب واندا والان مع التفاصيل

الخليج 365-

بدأت الأمور تأخذ طريق مسدود بين نادي إنتر ميلان الإيطالي ومهاجمه الأرجنتيني إيكاردي, بعد الأزمة التي بدأت من سحب النادي لشارة القيادة من ماورو في الأسابيع الماضية, بعد ما حدث من اللاعب من تجاوزات في حق جمهور النيترازوري وزملاؤه داخل غرفة خلع الملابس.

وتغيب إيكاردي عقب سحب شارة القيادة منه عن المشاركة مع الفريق, لتشتعل الأجواء أكثر فأكثر, ويحاول مدير النادي تهدئة الأمور وإقناع اللاعب بالرجوع عن موقفه وتمديد عقده مع الإنتر, حيث قدم النادي عرض للاعبه يصل إلى مبلغ 7.37 مليون دولار أي ما يعادل الستة ونصف مليون يورو, ليصبح الأكثر أجراً بين زملاؤه بالفريق.

ورفضت واندا رانا ماورو وكيلة أعمال وزوجة اللاعب إيكاردي عرض الإنتر لتجيد عقده, وطالبت واندا الإنتر بعرض جديد من أجل إقناع ماورو بالتجديد والبقاء داخل أسوار السان سيرو, حيث طالبت واندا بمبلغ يقدر بـ 11.3 مليون دولار, أي ما يعادل رقم العشر ملايين يورو.

وعقب تصريح واندا حول الرقم الذي طالبته لتجديد عقد ماورو اشتعلت الأجواء أكثر فأكثر داخل عائلة اللاعب, حيث نشرت شقيقة إيكاردي عبر حسابها الشخصي على تويتر "ماذا كنت تتوقع؟ انت حقاً مسكين يا أخي لماذا تسمح بهذا.. لا مكان لهذه الغريبة "واندا رانا" إذا كنت أملك شخص أحبه سأكون في خلفه ولن أسمح بحدوث شيء كهذا أبداً".