شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة ترغب في ضم حارس أياكس أمستردام والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365 – يرغب نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع الكاميروني أندري أونانا، حارس مرمي نادي أياكس أمستردام ليكون بديلاً للحارس الهولندي ياسبر سيلسين.

ويذكر أن العام الحالي هو الأخير لسيليسين مع برشلونة، في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق ، نظراً لتألق الألماني تير شتيجن الحارس الأول.

وذلك وفقا لما ذكرته محطة "راديو كتالونيا" وأضافت أن برشلونة إذا قررت التعاقد مع الحارس الكاميروني، فستكون مطالبة بدفع 20 مليون يورو كأقل تقدير، خاصة وأن أونانا يقدم مستويات طيبة مع آياكس.

ويذكر أن أونانا انضم لقاعدة ناشئي برشلونة في عام 2010، وتدرج في المراحل السنية حتى وصل إلى فريق الرديف، وتوج معهم بالبطولة الأوروبية للشباب، وفي نفس الموسم رفض تجديد عقده مع برشلونة ورحل إلى آياكس، مقابل نصف مليون يورو.