انت الان تتابع بعد تأجيل الكأس.. وائل جمعة: الأهلي يقود ولا يقاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

علق وائل جمعة قائد النادي الأهلي ونجم المنتخب الوطني السابق، على قرار تأجيل مباريات الكأس بالكامل لدواع أمنية، حيث كتب الصخرة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء: "صباح الفل.. الأهلي يقود ولا يقاد"، علمًا بأن لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أرسلت خطابا رسميا للأهلي والزمالك، تخطرهما فيه بتأجيل مبارتيهما أمام بيراميدز ومصر المقاصة في كأس مصر، اليوم الثلاثاء، كما أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، أن اتحاد الكرة وصل إليه خطاب رسمي من الأمن بتأجيل مباريات الكأس بالكامل لدواع أمنية.

صباح الفل …… الأهلي يقود ولا يقاد???????? — Wael Gomaa (@WaelGomaa) February 26, 2019 كان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق، عددا من التعديلات على جدول مباريات البطولات المحلية، ومنها تأجيل مواجهة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري بناء على طلب بيراميدز حتى يواجه الأهلي فريق الزمالك