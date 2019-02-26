انت الان تتابع بعد تأجيل الكأس.. هل رضخ اتحاد الكرة أمام الأهلي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إن الاتحاد يعاني من الضغوط بسبب صراعات الأندية والعناد بينها، مؤكدًا في تصريحات لبرنامج «كلام في الجون» الذي يقدمه ماركو مراد على إذاعة «راديو هيتس»، اليوم الثلاثاء: «نعمل بحيادية وشفافية ولا نجامل أي طرف مهما كانت محاولات التأثير على القرار»، موضحًا أن الزمالك هو المستفيد الأكبر من قرار التأجيل لأنه يعاني من ضغط مباريات أكبر بسبب ظروف مشاركاته الإفريقية، وسفره بعد أيام قليلة لأنجولا من أجل مباراة بترو أتلتيكو.

ونفى عامر حسين بشكل قاطع، أن يكون القرار جاء محاباة أو مجاملة للنادي الأهلي أو رضخ لطلباته واعتراضه، مؤكدًا: «نعلم أن القرار سيتم المتاجرة والمزايدة به من أجل إثبات قوة وانتصار طرف على آخر لكن هذه النظرات الضيقة لا تشغل الدولة التي تعاني من أعباء ولن يلتفت مسئولوها لهذه الأمور الصغيرة أو