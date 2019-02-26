انت الان تتابع رسميا.. اتحاد الكرة يخطر الأهلي بتأجيل لقاء بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

أرسلت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، خطابًا رسميًا للأهلي والزمالك، تخطرهما بتأجيل مباراتيهما أمام بيراميدز والمقاصة في كأس مصر، وأعلن عامر حسين، في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل مباريات الكأس بالكامل لدواع أمنية، قائلًا إن الجبلاية، وصل إليه خطاب رسمي من الأمن بتأجيل مباريات الكأس بالكامل لدواع أمنية، حيث اقترح البعض تأجيل مباراتي الزمالك مع المقاصة غدًا في ربع نهائي الكأس، ولقاء الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 من نفس البطولة، من أجل تهدئة الأجواء المشتعلة على الساحة الرياضية.

كان نادي الزمالك قد أعلن عبر موقعه الرسمي، بأن الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر تأجيل جميع مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى، بطلب من الأمن، وجاء نص البيان الذي نشره الموقع الرسمي للزمالك كالتالي: "قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباريات بطولة كأس مصر بالكامل، ومن ضمنها مباراة الزمالك والمقاصة التي كان