انت الان تتابع الأهلي عن ضغط المباريات: غيرنا لم يحتمل أسبوعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن عدد من الأمور الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مثل التجديد للدولي المغربي وليد أزارو وأحمد حمودي، حيث قال خلال تصريحات لبرنامج «ساعة مع شوبير»، على إذاعة «أون سبورت» صباح اليوم الثلاثاء: «الحديث عن تجديد أزارو ليس وقته حاليًا.. ما زال لديه في عقده موسمين.. وفيما يخص حمودي لم نفتح معه قنوات الاتصال بشأن التجديد»، وعن انتهاء ضغط المباريات للأحمر خلال الفترة المقبلة، قال عبد الحفيظ: «الفريق بدأ في استعادة العناصر المصابة».

وأضاف سيد عبد الحفيظ: «لكن ضغط المباريات في الفترة الماضية يؤكد أن النادي الأهلي أكثر فريق تحمل والتزم بجدول الدوري، هناك بعض الفرق لم تتحمل ضغط المباريات لأكثر من أسبوعين»، متابعًا: «هذا يثبت أن النادي الأهلي هو الأكبر في المنظومة الرياضية المصرية.. نلعب كل 3 أيام مباراة ولم نشك لأننا