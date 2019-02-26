مصطفى فتحي يطير إلى ألمانيا

مصطفى فتحي

كتب - مصطفى جويلي

غادر مصطفى فتحي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، القاهرة متوجهًا إلى ألمانيا، صباح اليوم الثلاثاء، من أجل

الخضوع لفحص طبي شامل للاطمئنان على إصابته التي يعاني منها في الركبة.

كان مجلس إدارة الزمالك، بقيادة المستشار مرتضى منصور، قرر سفر فتحي إلى ألمانيا من أجل معالجته بالشكل الأمثل، وتحديد مدى الإصابة، حتى يتسنى له العودة للملاعب في أقرب وقت.

